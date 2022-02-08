«Боевое братство» Лукашенко испустило дух в сирийских тылах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поспешил назвать фейком, распространенную вчера информацию об отправке 200 белорусских военнослужащих в Сирию.

Об этом он заявил сегодня на заседании Совета Безопасности Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал.

Единственно, о чем шла речь, давно-давно она идет, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего, военных, они поедут. Но не сейчас. Потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Еще эта пандемия так называемая не закончилась, грипп хлещет в Минске слева направо. В этой ситуации мы даже врачами не можем помочь сирийцам, хотя там уже активных боевых действий не ведется. Нам там нечего делать. Нужны будут врачи – поможем исключительно на добровольных основах, только после того как у нас спадет напряжение в больницах.

Нет, начинают раскручивать: правительство России приняло решение. С правительством России шла речь, если мы будем кого-то туда посылать, чтоб Россия нас поддержала. Если какой-то госпиталь, желательно, чтобы мы с россиянами работали. У них большой опыт», – сказал Лукашенко.