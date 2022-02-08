«Боевое братство» Лукашенко испустило дух в сирийских тылах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поспешил назвать фейком, распространенную вчера информацию об отправке 200 белорусских военнослужащих в Сирию.
Об этом он заявил сегодня на заседании Совета Безопасности Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал.
Единственно, о чем шла речь, давно-давно она идет, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего, военных, они поедут. Но не сейчас. Потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Еще эта пандемия так называемая не закончилась, грипп хлещет в Минске слева направо. В этой ситуации мы даже врачами не можем помочь сирийцам, хотя там уже активных боевых действий не ведется. Нам там нечего делать. Нужны будут врачи – поможем исключительно на добровольных основах, только после того как у нас спадет напряжение в больницах.
Нет, начинают раскручивать: правительство России приняло решение. С правительством России шла речь, если мы будем кого-то туда посылать, чтоб Россия нас поддержала. Если какой-то госпиталь, желательно, чтобы мы с россиянами работали. У них большой опыт», – сказал Лукашенко.
В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии под защитой российских войск. Документ предусматривает направление в Сирию белорусского воинского контингента численностью до 200 человек.
«Настоящим соглашением регулируются вопросы, связанные с участием белорусского воинского контингента совместно с соответствующими подразделениями ВС РФ в деятельности по оказанию гуманитарной помощи на территории Сирийской Арабской Республики. Белорусский воинский контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий. В период пребывания на территории Сирии белорусский воинский контингент размещается в местах дислокации российской авиационной группы», – говорится в опубликованном проекте соглашения.
Оппозиционные СМИ белоруской политэмиграции подняли скандал, утверждая, что «белорусских парней посылают в Сирию погибать».
Координатор российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин утверждает, что белорусские военные сами мечтают о командировке в Сирию.
«Не секрет, что профессиональные белорусские военные завидовали российским товарищам, превратившимся в армию с реальным боевым опытом. Поэтому это важный шаг, прежде всего, для поднятия духа белорусской армии, находящейся сейчас на переднем крае», – написал Сутырин в своем телеграм-канале.
Эксперт полагает, что участие в сирийской кампании могло бы открыть перед Белоруссией новые экономические возможности.
«За этим, как знать, могут потянуться и вкусные строительные контракты по восстановлению республики. Любая потеря – это приобретение. Прибалтика закрывается, Сирия открывается. Сирия – окно в огромный растущий регион с реальными экспортными нишами, Прибалтика – это тупик. Вот такая геоэкономика», – написал Сутырин.
Белорусский политолог Александр Шпаковский напоминает, что в новой редакции конституции Белоруссии, референдум о принятии которой ожидается 27 февраля, исключена норма о стремлении нашей страны к построению нейтрального государства.
«При этом Всебелорусское Народное Собрание, запланированное как высший орган народовластия, получит право не только утверждения военной доктрины, но и направления ограниченного контингента белорусских войск для участия в миротворческих операциях за рубежом», – отмечает он.
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