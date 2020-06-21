Более 35% граждан Сербии проголосовали за новый парламент и новую муниципальную власть

21.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Парламентские и местные выборы в Сербии проходят ровно, без особого ажиотажа и происшествий, не считая незначительных инцидентов.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно официальной информации, по состоянию на 16:00 (или 17:00 по Московскому времени) на парламентских и местных выборах проголосовали 35,2% избирателей. Выборы идут ровно, без каких-либо нарушений и скандалов, за исключением незначительных инцидентов.

Так, в столичном районе Новый Белград на избирательном участке номер 23 на Бульваре Искусств была замечена небольшая потасовка между пенсионером и молодым человеком. Инцидент произошел из-за того, что беременная жена столичного жителя нарушила карантинную дистанцию и пересекла красную линию, что вызвало возмущение пожилого человека. Когда в ответ ее муж в довольно грубой форме вступился за жену, то в ответ получил оплеуху, не замедлив с ответом. Оба скандалиста были доставлены в полицию, впрочем, дел в отношении обоих возбуждать не стали.

В то же время в городке Парачин проголосовавший мужчина нашел избирательный бюллетень в урне для мусора возле избирательного участка номер 11 «Конгресс», о чем сообщил наблюдателям. Те, в свою очередь, проинформировали об инциденте в полицию.

В сербских выборах также приняли участие жители Республики Сербской (БиГ), имеющие двойное гражданство. В частности, проголосовал сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, который ранее неоднократно заявлял о безусловно поддержке президента Сербии Александра Вучича и его курса.

Всего в выборной гонке могут принять участие 6 миллионов 584 тысяч 376 человек, причем не только непосредственно в самой Сербии, но и за ее пределами. Свои голоса сербские избиратели могут отдать представителям 21 избирательного списка.

При этом агентство Reuters, ссылаясь на данные социологов, прогнозирует, что блок президента Сербии Александра Вучича по итогам этих выборов должен получить «комфортное большинство», в том числе по той причине, что избиратели, в целом, одобряют действия руководства Сербии во время пандемии коронавируса.