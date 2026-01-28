Бандеровский аналитик: «Наши удары по российским НПЗ потеряли всякий смысл»

Вадим Москаленко.  
28.01.2026 18:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 884
 
Вооруженные силы, Дзен, Нефть, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вместо ударов по НПЗ РФ Украине следовало бы переключаться на атаки «теневого флота».

Об этом на канале «ДніпроTV» заявил бывший сотрудник СБУ, украинский военный аналитик Иван Ступак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо ударов по НПЗ РФ Украине следовало бы переключаться на атаки «теневого флота». Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«К сожалению, наши удары по НПЗ сейчас не работают. Помните, с июля 2025 года по октябрь были действительно удачные удары. И в России были очереди на АЗС, талоны, скулёж на тему, где топливо, ничего нет. Сейчас этого нет, это исчезло.

Топливо изготавливается, наши удары не являются болезненными для них, потому что НПЗ у них довольно много. Поэтому они сделали перераспределение, и есть у них даже профицит», – негодовал Ступак.

«Единственное, что для них может быть болезненным – это удары по танкерам «теневого флота», которые идут в направлении российских портов Чёрного и Балтийского моря. Вот это – да, как по мне, может повлиять на позицию РФ», – добавил бандеровец, умолчав об ответных ударах по украинским портам.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить