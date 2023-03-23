Британская разведка ввела прямое управление фондом навальнистов

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Мария Певчих, которая считается агентом британской разведки, стала «председателем совета директоров» экстремистской организации ФБК.

Представлено это было как назначение, санкционированное блогером-уголовником и иноагентом Алексеем Навальным, пребывающим в колонии. Сообщение от его имени было размещено ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Якобы Навальный осудил поведение своего соратника иноагента и экстремиста Леонида Волкова, которые подписал письмо в адрес руководства Евросоюза с просьбой снять санкции с топ-менеджмента «Альфа –групп».

«Мой друг и многолетний соратник Леонид Волков, возглавлявший совет директоров ACF International, совершил существенную ошибку в реализации санкционной политики, я был очень рад узнать, что он публично признал ее и подал в отставку со своего поста.

Я подтверждаю нашу полную приверженность идее применения санкций против путинских коррупционеров, жуликов и разжигателей войны всех мастей», – написал якобы Навальный.

Примечательно, что в сообщении, опубликованном от имени блогера-уголовника, использована не русская аббревиатура «ФБК», а английская «ACF».

«Когда я говорил, что бенефециарием отставки Волкова станет Певчих – все говорили – это не так. Я информирован не только изнутри Европейского совета…. Мы на то и агенты», – хвастливо написал в своем ТГ-канале бывший главред закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который инициировал скандал вокруг ФБК, опубликовав письмо с подписью Волкова.

По поводу Певчих Венедиктов тоже пытался интриговать, публично намекая на ее возможные связи в ФСБ. Однако большинство российских экспертов уверены, что она является агентом Ми6.

«Мария Певчих пошла на повышение. MI6 ее продвигали, продвигали и продвинули», – написал эксперт Общественной Палаты РФ Вадим Манукян.

«Вы будете смеяться, но у этой пижни – ФБК – есть совет директоров и, в результате нехитрого рейдерства, его, прости Господи, председателем стала, не поверите, Машуня Певчих. Иными словами МИ6 ввело прямое управление организацией, которая уже объявила о намерении потрясать основы российского гражданского общества весь 2024 год», – отметил политолог Алексей Мухин.