Британский полковник: Далеко не вся Европа поддерживает Украину по Крыму и Донбассу

15.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если бы не давление англосаксов, Германия ради экономической выгоды уже давно бы смирилась с воссоединением Крыма и Донбасса с Россией.

Об этом в эфире киевского телеканала «Espreso» заявил полковник британской армии в отставке, эксперт «Украинского института будущего» Глен Грант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Грант заявил украинской журналистке, что Великобритания «пытается помогать вашим военно-морским силам», однако он полагает, что Лондон «работает на Украину не в той мере, которая была бы необходима».

Иная ситуация в других европейских столицах – там были бы рады, если бы Владимир Зеленский пошел на договоренности с Россией (которые проамериканские «ястребы» считают неприемлемыми), и военный конфликт разрешился.

«В столицах ЕС фрустрация по поводу действия вашего руководства, но в некоторых столицах даже рады этому. Потому что они хотят конца войны и им все равно, будет ли Донбасс или Крым частью Украины или России. Мы видим, что немцы более заинтересованы заработком денег, чем в подборе твёрдых аргументов по Донбассу и Крыму», – сказал Грант.

Он похвалил подконтрольные США режимы в странах Прибалтики, занимающие резко антироссийскую позицию.

«Но также можно увидеть обратное в таких странах, как, к примеру, Литва, которая неимоверно сильно поддерживает Украину. И есть страны, которые имеют твёрдую позицию в НАТО по этому поводу. Эстония и Латвия так же, потому что страны Балтии понимают, что Россия – главная проблема и следует соединяться против России. Так что есть хорошие и плохие позиции, но фрустрация из-за вашего руководства точно есть», – отметил британский подданный.