На Украине – новые дрязги – из-за будущего «москитного флота»

31.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Великобритания рассматривает возможность дать Украине кредит и организовать на ее территории сборку ракетных катеров. Однако военные чиновники в Киеве блокирует сделку, лоббируя постройку отечественных катеров. Пока украинцы спорят о будущем «москитного флота», российский флот на Черном море продолжает укрепляться.

Об этом пишет «Украинский милитарный портал», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О каких именно катерах идет речь, – не уточняется, говорится лишь о характеристиках: длине около 50-ти метров, водоизмещении 400 тонн и скорости 45 узлов. Основное вооружение состоит из восьми противокорабельных ракет.

По мнению украинского военного эксперта Тараса Чмута, британские катера – это то, что нужно Украине для противодействия России и создания так называемого «москитного флота».

«Великобритания готова продавать Украине ракетные катера. Более того, не просто «продавать», а именно: нам дают долгосрочный кредит под этот контракт (~ 1 млрд фунтов). Мы локализуем у себя производство – то есть, первые корпуса строятся в Британии, а последующие в Украине. Мы получаем современные технологии и возможности для дальнейшего развития кораблестроения в Украине. Это и есть то «окно возможностей», о котором команда Украинского милитарного центра говорит уже столько лет. Это и есть те «москиты», которые так нужны ВМС Украины – ракетные катера в более 400 тонн с ПКРами и скоростью под 40-45 узлов», – пишет Чмут в своем блоге.

При этом, украинский эксперт отмечает, что со стороны отдельных чиновников ВМС Украины идет сопротивление этой закупке в пользу отечественных катеров «Гроза», но для них еще не готов корабельный вариант комплекса «Нептун», наземный тип которого недавно завершил испытания:

«Что делает Украина? Правильно – морозится принять решение. Что делает руководство Министерства обороны? Притворяется страусом и тянет время. Почему? Потому что чиновники боятся принять решение. Сказать «Нет, нам нужно это и это», или «Да, нам нужны эти катера!». А время идет. Черноморский флот России растет, а ВМС Украины ждут».

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что надежда москитного флота Украины – десантные катера типа «Кентавр» оказались не готовыми к выполнению задач и несущими угрозу для личного состава ВМСУ.