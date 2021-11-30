Булавин: Киев ответит Лукашенко за Крым исключительно пальбой из пропагандистких пушек

Новости Украины

На западе признание президентом Белоруссии Александром Лукашенко Крыма российским будет иметь больший резонанс чем на Украине, но и на Украине на него среагируют, объявив Лукашенко врагом украинского народа.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«О заявлении Лукашенко написали уже многие западные СМИ. Мне кажется, оно будет иметь на Западе больший резонанс, чем в Украине. До сих пор ожидалось, что Лукашенко, все-таки, продолжит проводить какую-то свою линию. Сейчас, после такого его заявления – надежд на то, чтобы как-то «открепить» Лукашенко от Путина за счет «печенек» и каких-то других рычагов, стало меньше. Что касается Украины, то она, мне кажется, уже давно была готова к тому, что Лукашенко заявит что-то такое, тем более, что в некотором иносказательном смысле об этом говорил и министр иностранных дел Белоруссии около недели назад. Вряд ли это заявление будет иметь какие-то серьезные последствия, кроме изменения медийной риторики. Тем более что сейчас, после мигрантского кризиса и разного рода заявлений со стороны Киева в связи с этим, никаких перспектив сохранить какие-то отношения с Лукашенко и Белоруссией у Украины не было. Единственное – я ожидаю, что в ближайшие дни украинские чиновники заклеймят Лукашенко, объявят его врагом Украины и пр.», – заключил Александр Булавин.