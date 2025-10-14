Бывший каратель не советует украинцам спешить называть детей «Томагавками»

Игорь Шкапа.  
14.10.2025 18:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 560
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинцам не стоит надеться, что американские ракеты «Томагавк» смогут переломить ход войны.

Об этом в эфире канала «Обозреватель» завил экс-участник карательной операции против ЛДНР, а ныне волонтер ВСУ Мирослав Гай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая поинтересовалась, боятся ли русские, что Украина получит эти ракеты.

«Ну что значит боятся? Это не те категории», – сказал Гай.

Его собеседница заметила, что украинцы так надеются на «Томагавки», на что экс-каратель ответил, что не надеется, напомнив, как украинцы называли своих детей Байрактарами и Джавелинами.

«Оружия победы нет. Вот, мы идем по лестнице эскалации, которая может рано или поздно привести к ядерному удару», – считает экс-боевик.

По его словам, поставки западного оружия важны с политической точки зрения, хотя отметил роль для усиления возможностей ВСУ.

«Конечно, и «Томагавки» позволят нам, если не будут запрещать их применять по российской территории, выжечь все их НПЗ, логистику, станции разгрузки, погрузки», – замечтался Гай.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить