«Дело не в лести!» – Лукашенко рассыпался в благодарностях Путину

Белоруссии благодарна России за поддержку, которую она оказывает в то время, когда Запад ввел 5 пакетов санкций.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вам очень благодарен – очень благодарен вам лично прежде всего – за то, что вы сделали для Белоруссии, и за ту поддержку, которую вы оказываете нам. Не хочу вам льстить – дело не в лести. Дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба – вы делаете поручения тем или иным людям. Отзываются и компании российские, и правительство российское, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время», – сказал Лукашенко.

Он назвал западные санкции «безмозглыми», и похвастался, что несмортря на них ВВП Белоруссии вырос.

«В этом большая заслуга Российской Федерации и наших друзей, пусть в меньшей степени, на международной арене. Я публично, искренне вас за это благодарю. Вы помните, что, как бы ни складывались наши отношения, мы в долгу никогда не останемся, белорусы в долгу не останутся. Думаю, что мы многое ещё сможем сделать, и я вас давно просил, чтобы мы не останавливались в сотрудничестве в военной, оборонной отрасли – оборонке – и в ВПК. Вы меня всегда поддерживали в этом плане. Я обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров по обучению – наших ребят прежде всего – новым образцам военной техники, которые мы у России закупаем. Мы это делаем, и процесс учений останавливать не надо», – подчеркнул Лукашенко.

Путин пообещал провести российско-белорусские учения в начале года.

После встречи президенты сыграли в хоккей в одной команде и выиграли со счетом 18:7. Лукашенко забил 2 гола, его сын Николай – 4, Путин – 7.