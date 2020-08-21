Депутат Госдумы: Теперь Лукашенко для России – только временный союзник

21.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия должна выстраивать будущие отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко так, чтобы он понял, что является временным руководителем республики.

Об этом в эфире интернет-канала «Национальный курс» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Федорова, Лукашенко слишком часто предавал Россию и больше не может рассчитывать на безоговорочную поддержку.

«Как только ситуация в Белоруссии устаканится, Лукашенко опять тут же ударит России в спину. Сейчас он, вроде, договаривается и тут же перестает это делать.

Поэтому надо искать способ – да, Лукашенко надо сейчас поддерживать, потому что это «батька Махно», который временный наш союзник. Но всегда надо знать, что это временный союзник. Не классовый союзник.

Вот, батька Махно же никогда не был классовым союзником, он был временным союзником. А класс наш – это сторонники Отечества. И это нужно отбирать в белорусской власти, а там есть еще, белорусских военных, правоохранителей, сторонников национально-освободительного движения, сторонников отечества…

Да, это батька Махно, да, с ним нужно иметь союз, с Лукашенко, а дальше идет «нет». Надо понимать, что будущее должно быть без Лукашенко.

Фактически мы должны веси диалог с Лукашенко имея в виду, что его не будет в будущем как человека, который определяет наше будущее, потому что мы ему не верим – слишком долго он нас предавал», – заявил Федоров.