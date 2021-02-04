Доигрался с националистами: Лукашенко упустил момент для запрета БЧБ

04.02.2021, Минск, Артем Агафонов

Власти Белоруссии, похоже, намерены решительно и окончательно разделаться с бело-красно-белым флагом, который в годы Второй мировой использовали гитлеровские коллаборационисты, ненадолго утвердили националисты как государственный символ после распада СССР, а сейчас на митингах разворачивают противники Александра Лукашенко.

Известный «просоюзный» активист Петр Шапко и еще примерно сотня его единомышленников в пятницу направили обращение в Генпрокуратуру с предложением объявить этот символ экстремистским. Генпрокуратура паузу держать не стала и в тот же день заявила, что приступила к подготовке соответствующего пакета документов.

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Не нужно быть пророком, чтобы сказать – уже через неделю делегаты Всебелорусского народного собрания единогласно и под аплодисменты постановят БЧБ жесточайше запретить. Он и так в последние несколько месяцев де-факто был под запретом, и в борьбе с ним в средствах не стеснялись, так что теперь запрет просто закрепит существующее положение вещей и лишит судей и милицию, вынужденных притягивать в решениях и протоколах административные статьи за уши, лишней головной боли.

Оппозиция, разумеется, развернула бурную кампанию в защиту своего символа. Интернет переполнен выступлениями разномастных экспертов о важности БЧБ, а петиция против его запрета на момент написания этой статьи набрала уже более 86 тысяч подписей и имеет неплохие шансы набрать 100 тысяч. Однако вся эта кампания так и не вышла за пределы Сети. Диванные патриоты массово молотят по клавиатуре, но на улицы в поддержку своей символики выходят единицы.

Вопрос с запретом БЧБ в Белоруссии уже, можно сказать, решен. У меня отношение к этому двойственное. С одной стороны, исторические и моральные основания для этого имеются. С другой – момент выбран неподходящий. Когда власть непопулярна, то гонения на символику только прибавляет популярности этой символике, а кровь, проливаемая за знамя, делает это знамя сакральным. Для десакрализации символику нужно делать не запретной, а постыдной. А это требует совершенно других подходов и подготовки.

Но дело даже не в этом. Как сказала моя соратница по «Гражданскому согласию» Эльвира Мирсалимова, проблему БЧБ надо было решать 25 лет назад, теперь, когда «припекло», стало понятно, что заигрывания с национализмом заканчиваются плачевно для любой власти.

А, ведь, заигрывания были, и еще какие! Одно время, по крайней мере у меня, было устойчивое впечатление, что страну исподволь готовят к возвращению отмененной в 1995 году символики.

Начнем с белорусских денег. Если на монетах государственная символика еще есть, то на купюрах ее, как и русского языка, нет. На всякий случай, чтобы лишний раз не перепечатывать? Впрочем, это догадки, но в середине десятых в Белоруссии пошел настоящий угар. Бело-красно-белые орнаменты начали внедрять повсюду. Они появились на упаковке продуктов, в рекламе, оформлении улиц и даже на фасадах административных зданий и символике госучреждений.

БЧБ – гамма вдруг стала из полутабуированной в чуть ли не навязываемую. Вслед за Украиной Белоруссия стала отмечать «День вышиванки». Название было именно таким, хотя в самом белорусском языке слово «вышиванка» отсутствует. Белорусский республиканский союз молодежи, лукашенковский «комсомол» несколько лет даже раздавал в этот день маленькие вышиванки новорожденным. Угадайте, какой расцветки! Кстати, вышиванки для праздника БРСМ и другие госструктуры заказывали в тех самых магазинах националистической атрибутики, которые сейчас жесточайше искореняются, а тогда появились в каждом более-менее заметном городе, расплодившись, как грибы после дождя.

Дошло до того, что в БЧБ-форму одели национальную футбольную сборную. Белый верх, белый низ, посередине красная горизонтальная полоса. Если это не БЧБ, то что тогда БЧБ? И не надо говорить, что это вышло случайно. Маскот сборной в то время тоже выглядел соответствующе – этакий бело-красно-белый аист-трансформер. Нарочно такое не придумаешь.

Самый угар продолжался до 2018 года. Тогда в марте при молчаливой поддержке властей на площадке возле оперного театра (где проведение массовых мероприятий, вообще-то запрещено) оппозиция под БЧБ бурно и массово отпраздновала 100-летие Белорусской народной республики. Наверное, тогда власть поняла, что процесс выходит из-под контроля и начала его сворачивать. Окончательно он вышел из-под контроля в августе 2020. Получается, вместо того, чтобы бороться с БЧБ, власть сама сделала немало для ее популяризации.