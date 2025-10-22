Экс-секретарь Одесской епархии: «Только полная ликвидация режима Зеленского спасёт людей на Украине»

Чем больше территорий Украины отойдёт России, тем лучше для всех жителей этих регионов, независимо от вероисповедания и национальности.

Об этом на канале «Спас» заявил бывший секретарь Одесской епархии УПЦ, а ныне настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не политик и не военный эксперт и вряд ли могу что-то посоветовать нашим войскам или военно-политическому руководству. Но с точки зрения того, чтобы можно было увидеть какой-то положительный результат для верующих людей, для тех, кто всегда хранит духовное единство Русского мира, конечно, для них результатом станет ликвидация этого режима на Украине. Который поставлен извне со стороны Запада, для того, чтобы и подрывать саму Россию, и проводить процесс просто физического уничтожения нашего Православия, верующих, русских людей, людей, ощущающих единство с предками. Историческое единство с Россией, которое у Украины уходит корнями в тысячелетия, наше единство общей купели Крещения, общего языкового корня, общей культуры и т.д. Вот, чтобы защитить этих людей, необходимо, как минимум, ликвидировать украинский режим», – сказал Новиков.