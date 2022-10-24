Эксперт объяснил, как лишить Зеленского всей американской помощи

Американская помощь Украине прекратится, как только Киев проиграет на поле боя.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил член президиума совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некому будет помогать. И республиканская, и демократическая партия готовы помогать Украине не из-за Украины, а из-за того, что они обескровливают и связывают нас, выматывают, задерживают в развитии. И та, и другая партия голосует за это. У демократов другой позиции в принципе быть не может. Их задача – использовать все, в том числе и Украину, для того, чтобы нас ликвидировать как страну. Этого не получится, но хотеть не вредно.

Задача трампистов – не столько сохранить глобальную систему, которая с Россией жить в их понимании не может. У них понимание такое, что Украина и ослабление России – это второстепенная задача. Первая задача – это подъем и величие США. Но при этом могут существовать и другие игроки. Они реалисты. Они будут готовы помогать Украине до того момента, пока это имеет смысл.

Если вдруг украинская армия сколлапсирует на поле боя, и будет понятно, кто выиграл эту войну, им не будет смысла дальше это вести. Они скажут: Байден начал войну, на него все спишем. И пошли дальше вести свою политику, в том числе, и договариваться с Россией. Но если Россия не будет выигрывать, давайте продолжать ослаблять. Если украинской проблемы не будет, она пропадет и в США», – резюмировал Безруков.