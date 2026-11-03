«Это деградация»: Восстановить энергосистему Украины уже невозможно
Украинскую энергетику невозможно защитить от российских обстрелов.
Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил соучредитель киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая спросила, почему на данный момент наибольшие проблемы с электроэнергией испытывают Киевская и Днепропетровская области.
Корольчук объясняет, что, с одной стороны, ТЭС сохраняют работоспособность, но из-за ударов по менее крупным подстанциям сужается возможность маневра.
«Можно апеллировать к тому, что эти подстанции были плохо защищены. Есть такое мнение, оно раздается часто. Но, ради справедливости, надо понимать, что эти объекты очень трудно защитить.
Два этапа, которых реализуют – мешки с песком и камнями, сетки с камнями и бетонные блоки, – к сожалению, не дают действительно полноценную систему планировавшейся там защиты.
Третий уровень был защиты, который так и не был реализован и не будет реализован, я вам скажу, к сожалению», – говорит эксперт.
По его словам, главная «главная проблема энергосистемы в том, что она фактически частично уже разрушена».
«В разных областях это называется слово деградация. В чем особенность этого слова? Оно не страшное, оно не какое-то чрезвычайное. Это значит то, что просто назад восстановить до определенных предыдущих мощностей уже не получится», – признает Корольчук.
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