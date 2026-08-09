«Зеленский – нацист!». Эти кадры из Сербии не показали по украинскому ТВ

Константин Серпилин.  
09.08.2026 16:40
  (Мск) , Белград
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Политика, Сербия, Скандал, Украина


Украинские СМИ замолчали, что во время вчерашнего визита Зеленского в Сербию кокаинист был встречен протестами. Первый митинг был организован у памятника российскому императору Николаю II, расположенного недалеко здания администрации президента Сербии. Однако встреча Александра Вучича и Зеленского происходила в другой части города, так что главарь бандеровского режима не увидел недовольных.

Протестующие держали в руках флаги России, Сербии и ДНР, портреты президента Путина, а также плакаты с перечёркнутым портретом Зеленского и украиноязычными надписями «Зеленский – убийца своих граждан на Донбассе». Участники акции также указали, что Зеленский является нелегитимным президентом.


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«Визит держали в строгой тайне, чтобы сербский народ не мог организоваться и более массово высказать свое недовольство.  Но мы решили не молчать и высказать, что не приемлем такой политики, и сербский народ не согласен с тем, чтобы стать неприятелем России», – заявил лидер движения «Образ» Младен Обрадович.

Одновременно футбольные фанаты белградской команды «Црвена звезда» развернули во время матча на трибуне баннер, обращённый к предателю Александру Вучичу:

«Пока вы принимаете у себя в Белграде нациста, сербы истекают кровью на распятиях в Косово».

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