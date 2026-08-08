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Масштаб террора, который Украина развернула в России, далек от уровня, который может нанести ей серьезный ущерб.

Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью болгарскому каналу «Поглед», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То есть, привести Россию к состоянию, в котором была Российская Империя в январе-феврале 1917 года украинский террор не в состоянии. С другой стороны, что будет, если Россия ответит? Однако Россия на это не отвечает. Но если она ответит так же, как сейчас – на обстрелы ВСУ вглубь совей территории, я Украине не завидую», – сказал Кедми.

Сам он считает, что «глухой обороной проблемы террора не решаются».