«Заинтересована в максимальном ослаблении России». Турцию подключили к давлению на Москву

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Играющая в «посредника» Турция получила разрешение США на продажу Украине 70 баллистических ракет Atacms с дальностью действия 165 километров, а также 12 систем РСЗО, несколько десятков тысяч снарядов и кассетных боеприпасов. Сделка оценивается под 300 млн долларов, турки якобы передают ВСУ устаревающее оружие со складов, которое теперь будет заменено более новыми образцами.

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«Пик применения этих ракет противником (но более современной версии М39А1, дальность 300 км) пришёлся на вторую половину 2024 года. Применили 332 , сбили 305, эффективность 8%. Всё логично. Старье продаем – новое покупаем. А кому ещё, кроме хохлов, нужна ржавая тактическая баллистика из прошлого века?».

Турецкая газета Aydinlik напоминает, что не так давно Реджеп Эрдоган принял решение присоединиться к программе PURL – накачке Украины НАТОвскими вооружениями. При этом каждую неделю появляются сообщения об очередной атаке ВСУ турецких судов в Черном море.

«Систематические нападения на турецкие коммерческие объекты не являются единичными случаями. Они являются прямым результатом практически неограниченной военной и финансовой поддержки, оказываемой Украине на протяжении многих лет. Масштабы украинской военной машины, действующей в регионе, становится все труднее контролировать… Этот шаг осложняет позицию Турции как нейтрального посредника и создает серьезные репутационные риски для Анкары в случае использования этого оружия в будущих операциях, угрожающих интересам Турции», – пишет газета.

Турецкие СМИ сегодня публикуют снимки сгоревшего сухогруза, который был подожжен беспилотником недалеко от Новороссийска. На борту из 22 членов экипажа было 13 турок.

Турецкая ассоциация судовладельцев заявила о кризисной ситуации – многие отказались от выхода на маршруты, суда консервируются, персонал сокращается, склады забиты грузами.

«Все могут выдержать это два-три месяца, но кризис, длящийся шесть месяцев или год, нанесет очень серьезный ущерб сектору. Сегодня груз есть, но найти судно, готовое рискнуть и перевезти этот груз, становится все сложнее», – цитирует OdaTV Салих Зеки Чакыра, почетного президента Турецкой ассоциации владельцев прибрежных судов.

В субботу стало известно, что Турция начала затягивать согласование прохода через проливы в Черное море для судов, идущих в российские и украинские порты. Это произошло после того, как турецкий МИД призвал объявить морское перемирие.

«Никто не желает идти на компромисс, война усиливается… Это опасная ситуация. Мы, как международное сообщество, должны вмешаться, чтобы остановить эту войну, потому что здесь происходит все то, что считалось невозможным», – сказал министр иностранных дел Хакан Фидан.

Поскольку украинские порты и так блокируются Россией, действия Турции по блокировке проливов, прежде всего, – давление на Москву, для которой важна работа Новороссийска, считает украинский политолог Вадим Денисенко.

По его мнению, Анкару интересует исключительно прекращение боевых действий на Черном море, а не остановка военного конфликта. Из РФ и Украины турки получают 98% пшеницы, которая потом перемалывается и идёт на экспорт, напоминает автор.

«Турция заинтересована в максимальном ослаблении России, и долгая война ей выгодна», – пишет Денисенко.

Политолог Иван Стародубцев прогнозирует всё больший рост участия Турции в накачке ВСУ оружием.