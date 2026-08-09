Все идейные добровольцы – борцы с «замшелым совком» в ВСУ остались без боевых выплат

Непонимание того, как функционирует армейская система, приводит к неприятным последствиям для так называемых реформаторов.

Об этом в эфире объявленного в розыск за призывы убивать российских журналистов политолога Юрия Романенко заявил офицер ВСУ Андрей Дмитриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я очень хорошо видел людей мотивированных, которые хотят принести пользу армии, которые пришли в 22-м году, включились в армейскую деятельность и рубили с плеча армейскую бюрократию, отодвигали какие-то моменты, структуры армейские ломали через колено», – сказал офицер.

По его словам, «заканчивалось это чаще всего очень плохо».

«У меня есть знакомые, которые в 22-м году отвоевали полгода и больше. Оказалось, что ни выплат, ни документов о том, где они были, что делали – нет, потому что «убрали ненужную армейскую бюрократию» – нам же воевать, а не бумажки писать. Поэтому журналы боевых действий не велись, соответствующие документы не подавались.

И даже через суд первички восстановить – что они были, где были и на что они могут претендовать – невозможно. И это последствия вот таких решений с непониманием, за что вы взялись», – заключил Дмитриенко.