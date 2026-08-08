«Соросята»-подельники экс-министра обороны Михаила Фёдорова врут, обещая украинцам, будто бы вместо мобилизованных на фронте будут воевать дроны.

Об этом заявил офицер ВСУ Андрей Дмитриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пусть воюют дроны, а не люди». Прекрасный тезис, поддерживается всеми конечностями, но на сегодняшний день невозможный. То есть такой тезис: если бы Фёдоров остался министром обороны, через полгода или 3 месяца, он бы пришёл к тому, что ему пришлось бы выйти и сказать: «Ребята, всё хорошо, воюют дроны, но нам надо усилить мобилизацию, потому что не хватает людей». А людей объективно не хватает на фронте. И это сразу расхождение между пиаром и реальностью, которая есть, которую видно с фронта просто очень хорошо», – сказал ВСУшник.

Он добавил, что многие украинские политики [одна из фишек упомянутого выше Федорова] пиарятся на теме контрактов, четких сроков службы, демобилизации тех, кто служит более трех лет, и так далее.

Гость эфира отметил, что сам служит уже пятый год.