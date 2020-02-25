Европа превратила Украину в свалку старой техники и сдает РФ – киевский эксперт

25.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

НАТО под видом помощи отдаёт Украине старую военную технику, потому что это дешевле полноценной утилизации.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.TV» заявил украинский политолог и социолог Виктор Небоженко, считающийся близким к лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В НАТО приятно, что если оно начнет перевооружения, это старое вооружение попадет на Украину, а не будет уничтожено, потому что уничтожить его тяжелее. Это и есть способ поддержки Украины, когда вдруг 300-400 БТРов американских приезжают сюда», – сказал политолог.

Также он обвинил Европу в нежелании защищать себя от «российской агрессии» путём всесторонней поддержки Украины.

«Нас Европа сдает не потому, что ей страшно хочется дружить с Россией, а потому, что этот большой проект, по которому нужно заниматься своей европейской безопасностью, почему-то не устраивает Европу. И поэтому отдают Украину. Посмотрите, что в Мюнхене было, они не постеснялись даже, что там был Фесенко, они об этом открыто говорили», – возмутился Небоженко.