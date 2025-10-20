Европа ведет необъявленную войну с Россией – американский полковник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа уже ведет войну с Россией на ряде направлений, но не признает этого.

Об этом в эфире телеканала TVP World заявил экс-начальник отдела разведки Европейского командования США, полковник в отставке Джон Свит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Свита, это касается противостояния в гибридной войне и кибератак.