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Новости Украины

Информация о 40 якобы изнасилованных русскими детях из Ирпеня и Бучи попала во все возможные высшие инстанции, однако от этих фактов продолжают отмахиваться.

Об этом в эфире видеоблога экс-боевика «Азова» и бывшего депутата ВР Игоря Мосийчука заявила со скандалом уволенная за фейки с поста уполномоченной по правам человека Людмила Денисова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается всех моих высказываний и доказательств. Уполномоченный – это такой человек, который получает сообщения или он получает сообщения по своей почте и тогда они не анонимные, и тогда я передаю все эти обращения правоохранительным органам, что я и сделала в бесчисленных случаях. Но есть одно вопиющее, я всем говорю, что нужно разобраться с Генеральной прокуратурой, почему они не отреагировали на это. 8 апреля я получила сообщение с видео об изнасиловании 40 украинских детей, которые находятся в польской больнице, которые вывезены с Бучи и Ирпеня. И подтверждение мы им отправили 9 апреля», – сказала экс-чиновница.

«Я спрашивала у своих коллег, которые остались в офисе, до сих пор не получено. Я им 30 мая снова им в руки отдала. Мы направили это и в МИД Украины, чтобы они консульскую помощь дали тем гражданам, которые оказались в такой ситуации. Но сейчас все мои слова подтверждены отчётом, докладом о реализации московского механизма ОБСЕ», – уверяет Денисова.

Напомним, что рассказам Денисовой о якобы изнасилованных чайными ложечками мальчиках не поверила даже киевская пропаганда.