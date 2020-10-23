Феноменальный рывок российского судостроения
Россия впервые вошла в тройку лидеров по объемам судостроения, заняв второе место в рейтинге британского агентства Clarkson Research за третий квартал текущего года.
Об этом сообщает «ТэкноБлог», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия заняла второе место по количеству построенных гражданских судов. Кстати, благодаря ледоколам. Это говорит о том, что общая стратегия российская и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по строительству высокотехнологичных судов выбрана правильно», — сказал на круглом столе «Россия – ледокольная держава: технологии судостроения для Арктики» генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.
Он считает, что если в дальнейшем ледоколы «Урал» и «Сибирь» будут сданы в срок, то РФ вполне сможет претендовать и на первое место.
Сейчас первое место занимает Южная Корея, объем судостроения которой составил 1,42 миллиона CGT (единица объема, равная 100 кубическим футам, применяется для оценки тоннажа в судоходстве). Россия, занявшая второе место, в третьем квартале увеличила объем тоннажа до 860 тысяч CGT. Замыкает тройку лидеров Китай с 830 тысячами CGT.
Напомним, 21 октября в состав российского атомного флота вошел самый мощный в мире атомоход «Арктика» проекта 22220.
«Арктика» станет головным из пяти судов новой серии: «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Они займутся проводкой судов с углеводородами с месторождений Ямальского и Гыданского полуострова и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Инновационные технологии позволят этим ледоколам ходить как по глубоководным, так и по мелководным трассам, пробивая лед толщиной до трех метров.
Длина каждого судна — 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.
Кроме того, на дальневосточной верфи «Звезда» строится первый ледокол нового класса «Лидер».
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