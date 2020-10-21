Россия явила миру мощь своей атомной индустрии

21.10.2020, Москва, Елена Острякова

Самый мощный в мире атомоход «Арктика» проекта 22220, официально вошел в состав российского атомного флота.

На торжественной церемонии присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша страна – безусловный лидер в освоении северных территорий. Мы гордимся тем, что Россия единственная в мире смогла создать атомный ледокольный флот», – сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что «Арктика» станет головным из пяти судов: «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Инновационные технологии позволят этим ледоколам ходить как по глубоководным, так и по мелководным трассам.

«Ледокол «Арктика» воплощает мощь нашей атомной индустрии и российской науки. Развитие парка ледоколов позволит в полной мере раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути. Усилит интерес международного бизнеса к новому транзитному коридору между Европой и Азией И конечно, обеспечит первенство России в Арктике – стратегически важном для нас регионе», – сказал Мишустин.

Ледоколы новой серии займутся проводкй судов с углеводородами с месторождений Ямальского и Гыданского полуострова и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров.

Длина каждого судна которого — 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.

Напомним, Россия не имеет права брать деньги за проход гражданских судов по Северному морскому пути, но обязана обеспечить их безопасность. Поэтому судовладельцы нанимают ледоколы Росатома.

Сезон навигации на Северном морском пути становится все дольше, возрождаются порты. В перспективе Россия намерена создать систему круглогодичной проводки судов. Для этого на дальневосточной верфи «Звезда» строится первый ледокол нового класса «Лидер».

Сегодня Северный морской путь стремительно развивается. Так, за 9 месяцев 2020 года общий объём грузоперевозок составил 24,5 млн тонн. В основном перевозится сжиженный природный газ, а компаниям, которые его производят, предоставляется ряд налоговых преференций. В развитие инфраструктуры региона государство инвестирует 110 млрд руб.