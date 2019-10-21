21.10.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Россия, Украина, Энергетика
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Газовый кризис начнется в первую минуту 2020 года

С 1 января подача российского газа на Украину остановится, поскольку действующий контракт продлевать Киев не хочет, а для подписания нового, по европейским правилам, Украина не успеет выполнить определенные для этого процедуры.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил энергетический эксперт Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создание юридического лица – это одно, а получение сертификации у регулятора Украины и второго сертификата у ассоциации европейской – это, действительно, до 1 января получить – утопия какая-то.

Это совершенно нереально, соответственно, если «Газпром» захочет с кем-то вести переговоры 1 января в 00 часов 01 минуту, ему просто не с кем будет, нет юридического лица, которое соответствовало бы требованиям…

Что будет происходить с 1-го января, если украинская сторона считает, что договор продлевать нельзя ни в коем случае? Значит, и транзита не будет.

Собственно говоря, и все, потому что у «Газпрома» не будет никакого юридического основания осуществлять транзит. Нет стороны договора, договора нет», – заявил Марцинкевич.

Напомним, что Украина, осознавая, что Россия не успевает к 1 января запустить обходные трубопроводы – «Северный поток-2» и «Турецкий поток», требует от Москвы подписать новый долгосрочный газовый контракт на выгодных для Киева условиях.

Россия же предлагает продлить действующее газовое соглашение на еще один год.

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