Голландия решила покрывать Украину по сбитому «Боингу»

08.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Правительство Нидерландов продолжает отказываться от обнародования материалов по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе во время боевых действий 2014 года, ссылаясь на государственную тайну.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я также хотела бы, в контексте украинской проблематики, сказать несколько слов относительно нежелания правительства Нидерландов рассекретить служебные документы по делу о крушении малазийского «Боинга» на востоке Украины 17 июля 2014 года.

В январе текущего года мы уже говорили об отказе голландских властей предать гласности служебные материалы по данному вопросу. На днях Министерство иностранных дел Нидерландов вновь подтвердил позицию своего правительства в записке в адрес голландских депутатов с пояснением причин невозможности обнародовать документы и служебные переговоры, в ходе которых обсуждались обстоятельства крушения малазийского «Боинга» в небе над Украиной. В частности, как предполагается, вопрос о незакрытии Украиной своего воздушного пространства.

В своё оправдание голландский министр иностранных дел сослался на постановление Госсовета королевства от 25 октября 2017 года, по которому требования парламентариев обнародовать межведомственную переписку были признаны необоснованными. Речь идёт о материалах МИД Нидерландов о материалах голландских спецслужб. Он подчеркнул, что в действиях правительства не обнаружено нарушения закона страны о гласности госуправления.

Между тем, по мнению самих депутатов, эти документы могут содержать информацию об истинных причинах отказа Украины закрыть небо над зоной боевых действий, в результате чего и произошла трагедия», – отметила Захарова.

Она добавила, что подобные действия голландской стороны, вероятнее всего, направлены на продолжение позиции покрывательства Украины и обвинения России в случившейся катастрофе.

«Стойкое нежелание голландцев обнародовать служебную переписку наводит на мысль о стремлении королевства скрыть важнейшие сведения, которые могут пролить совсем иной свет на данную авиакатастрофу, а также намерений во что бы то ни стало вывести из-под удара украинские власти и вновь возложить всю вину на Россию. Но даже у голландских депутатов возникают резонные сомнения в том, что Киев не мог не знать, что незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действий несёт угрозу для безопасности гражданской авиации», – подчеркнула спикер МИД РФ.