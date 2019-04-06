Гордон держит нос по ветру: Время нахваливать Зеленского

06.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Лидирующему в избирательной гонке шоумену Владимиру Зеленскому не о чем дебатировать с пока еще украинским президентом Петром Порошенко, запятнавшим себя ложью и коррупцией за последние пять лет.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил телеведущий Дмитрий Гордон, экс-депутат Киевсовета от Блока Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ставлю себя, для начала, на место Петра Порошенко. Конечно, мне хотелось бы пригласить Зеленского на дебаты, потому что за счет своего опыта и выдающихся актерских способностей я бы попытался сделать из него отбивную котлету. С другой стороны, ставя себя на место Владимира Зеленского, а о чем говорить с президентом Порошенко? Пять лет он издевался над Украиной, пять лет лжи, мародерства, сплошного воровства, тотальной коррупции, неопределенных отношений с Россией. О чем еще дебатировать?

Прошлое понятно, настоящее понятно, в будущем Петра Алексеевича нет. Дело в том, что он сам, наверное, еще этого не понимает, но этот исторический маятник, карма, которая над нами всеми висит, она Петра Алексеевича не предусматривает в политическом будущем Украины. Поэтому я бы на месте Владимира Зеленского сказал Петру Алексеевичу: «Проводите дебаты с Гладковским, с Медведчуком, с Путиным. Со мной дебатировать не о чем».

Я вам больше скажу, в 2014 году были Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Надо проводить дебаты? Надо. Но Петр Алексеевич сказал: «В стране война, я проводить дебаты с Тимошенко не буду». Война продолжается, с Тимошенко он не хотел встречаться, с Зеленским хочет, а где последовательность?», – сказал Гордон.

По мнению киевского пропагандиста, в случае любого исхода дебатов победа Владимира Зеленского во втором туре выборов обеспечена, а Петру Порошенко не следует возлагать надежды на новые фальсификации.

«Даже проиграв дебаты, во что я не верю, Зеленский все равно выиграет выборы, так история распорядилась. Я вам скажу даже больше: если каким-то образом Петр Алексеевич выиграет выборы, он проиграет настолько больше, что это даже трудно себе представить, и я думаю, он это где-то понимает, потому что фальсифицировать можно до определенной черты, дальше наступает уже плохой момент», – отметил Гордон.

«Зеленский сняться с выборов не может по определению, он фаворит гонки, о каком снятии может идти речь, даже если ему миллиард долларов предложат! Кстати, я вам скажу честно, задолго до объявления того, что он станет кандидатом в президенты, это был ноябрь, я с ним общался, смотрел ему прямо в глаза и спросил: «Скажи, если тебе дадут миллиард долларов, ты бы не участвовал?». Смотря мне прямо в глаза, он сказал: «Никогда не снимусь и никогда не возьму». И я ему верю», – резюмировал Дмитрий Гордон.