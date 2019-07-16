Греф подарил Лукашенко баснословно «умный» фонтан

16.07.2019, Москва, Елена Острякова

Строительство суперсовременного светомузыкального фонтанного комплекса на реке Свислочь стартовало сегодня в Минске. Такой подарок решил сделать белорусской столице российский «Сбербанк», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Возведение грандиозного гидротехнического сооружения завершится в 2020 году.

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Фонтан будет оснащен видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории.

Сам председатель правления «Сбербанка» Герман Греф встретился сегодня с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает официальный сайт главы государства.

«Благодарен вам за то, что продолжаете работать в Беларуси при всех проблемах в России, в Беларуси. Тем не менее вы крепко стоите на ногах.

В общем, то, о чем мы когда-то договаривались, когда вы пришли в Беларусь, вы это твердо держите. Я очень ценю вот это ваше качество: если уж сказал, значит, сделал.

Сейчас мало, к сожалению, таких людей, которые держат слово. Вы один из таких», – сказал Лукашенко.

Он также поблагодарил Грефа за проведение в Минске XIII летней международной Сбербанкиады.