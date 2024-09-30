Иноагент-экстремист Пономарев подстрекает Запад действовать, пока не узаконили поправки в ядерную доктрину РФ

Внесение ключевых поправок в ядерную доктрину РФ произвело впечатление на Запад.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы правильно говорите, что Путин будет действовать формально по закону, то есть нужно сначала исправить закон. Всё, что произошло на Совбезе, это его высказывания, ни одного документа сейчас не появилось, формальных правок к ядерной доктрине не произошло. Может они и произойдут, но ещё их нет, и пока это слова, угрозы. И вообще я считаю, это не очень логично, потому что есть много шагов усиления ядерного шантажа, которые не были использованы. Логично, прежде всего, провести определённые испытания сначала где-то на российской территории, потом в Чёрном море, например.

Показать серьёзность своих намерений и продемонстрировать своё оружие. Потому что много людей вообще говорят, что она не будет летать, не будет взрываться, что её нельзя применить, потому что не обслуживалась определённое время. Я в это не верю, я считаю, что там всё в достаточно надлежащем состоянии. Может, определённая ракета не полетит, но их там столько, что хватит», – сказал Пономарёв.