Истинные молдаване должны беречь Приднестровье как зеницу ока – молдавский эксперт

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Приднестровье – единственное место в мире, где официально существует молдавский язык на его исконной кириллической графике, и где молдавская самобытность изучается на академическом уровне.

Об этом написал в своём телеграм-канале молдавский историк и политолог Владимир Букарский, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам аналитика, Приднестровская Республика, провозглашённая в этот день 34 года назад, 2 сентября 1990 года, в ответ на шквал прорумынского национализма на правом берегу Днестра в конце 80-х годов, не случайно в своём названии имеет слово «Молдавская».

«Именно тогда, когда обезумевшая псевдомолдавская научная и творческая интеллигенция в Кишинёве отказалась от собственной истории и от идеи своей самобытности, эта идея сохранилась на левом берегу Днестра. Когда власти Молдовы приняли в качестве государственного флага румыноподобный триколор, в Приднестровье сохранился флаг Советской Молдавии. Когда в Верховный Совет Молдавской ССР объявил создание союзной республики незаконным, упразднив самого себя, Приднестровская Молдавская Республика заявила о своей преемственности по отношению к союзной республике и своём месте в составе Советского Союза», – отметил Букарский.

Эксперт подчеркнул, что Верховный совет МССР, приняв «Декларацию о суверенитете ССР Молдова», совершил посягательство на статью 73 Конституции СССР, а принятие «Декларации о независимости Республики Молдова» произошло без соблюдения предусмотренной законом процедуры выхода республики из Союза. Таким образом, по словам Букарского, настоящими сепаратистами являлись представители кишинёвских властей.

«Ещё несколько лет назад можно было говорить приднестровцам: имейте совесть, поддержите молдавских государственников в Кишинёве. Но после того, как парламент Молдовы провозгласил единственным государственным языком румынский язык, Приднестровье стало единственным местом, где молдавский язык, используемый на традиционной кириллице, как в летописях Григоре Уреке, обладает официальным государственным статусом. Именно поэтому подлинные молдавские государственники и патриоты должны оберегать Приднестровье как зеницу ока», – заявил Владимир Букарский в эксклюзивном комментарии для «ПолитНавигатора».