К борьбе с Зеленским подключились Тимошенко и Ляшко

12.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Не только Петр Порошенко «вставляет палки в колеса» Владимиру Зеленскому, раздавая должности и награды в последние дни пребывания у власти. К процессу затягивания назначения даты инаугурации подключились Юлия Тимошенко и Олег Ляшко, которые не заинтересованы в досрочном разгоне Верховной Рады, а, напротив, рассчитывают увеличить свой рейтинг на критике провалов новоизбранного президента.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka Online» заявил киевский экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского сегодня нет рычагов, чтобы приблизить момент инаугурации. Поэтому, если он будет, как изначально говорят, то это будет конец мая – начало июня, то есть, они ему оттянут до конца.

Он, конечно, может угрожать, может критиковать, его сторонники будут делать то же самое, но, я думаю, что Верховный Совет не дрогнет, и они просто не будут набирать большинства.

Никому из нынешних людей при власти не нужна быстрая его инаугурация, потому что надо завершить разные дела, финансовые операции, подчистить какие-то вещи. Все же думали, что Порошенко пойдет на второй срок, поэтому никто не готовился», – пояснил Соскин.

Он обратил внимание, что встречу с Зеленским проигнорировали лидеры фракций Верховной Рады.

«Тимошенко и Ляшко тоже не пришли. Это очень симптоматичный знак, серьезный сигнал, что «мы спешить не будем, пока выставляем тебе шестых подползающих, поговори с ними, потому что ты как бы еще не президент, посмотрим, на что ты готов».

То есть они проигнорировали, и это говорит о том, что на 19-е они не ориентированы ему делать инаугурацию, и ни на какие уступки идти не будут.

Это будет нормальная, серьезная, уже взрослая игра, поэтому они ему говорят: «Мы тебе не отдадим свое поле, Зеленский. Ты хочешь бороться? Борись за каждый квадратный сантиметр». Они его как бы вынуждают делать шаги, сила действия порождает силу противодействия», – резюмировал Соскин.