Кадыров обратился с речью к украинцам

Новости Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинский народ убедить своих руководителей сдаться. Он считает, что украинский народ сейчас натравливают на русских точно так же, как чеченцев в 90-е годы, чтобы развалить Россию.

Видеообращение он разместил в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава Чечни подтвердил ввод республиканских военнослужащих на Украину.

«Я хочу сказать украинскому народу: клоун Зеленский обманывает вас. Он говорит чушь и ерунду. Он говорит, что они зарывают, убивают, берут в плен, российские военнослужащие сдаются в плен. Это неправда. Военнослужащие и все сотрудники, которые находятся вокруг Украины или в Украине, у них первая задача – обеспечить безопасность населения, не разрушать города. Мы видим, как бандеровцы и те шайтаны, которые у нас убивали, ставят технику в центре городов и сел и оттуда ведут боевые действия. Есть все возможности дать отпор, но российские военнослужащие не открывают огонь против этих шайтанов. Хотя нужно было бы», – сказал Кадыров.

По его словам, российская армия не штурмует украинские города, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

«Забрать Киев, Харьков или другие города сегодня абсолютно нет проблем. Просто есть задача, которую надо выполнить без потерь. Каждая жизнь человека дорога. Поэтому так аккуратно проводят специальные мероприятия против этих шайтанов. У нас нет желания воевать против Украины и украинского народа. Нам чеченцам жалко вас. Будут страдать старики и дети, если сегодня вы не выгоните этих шайтанов-бандеровцев. Если вы сами не очистите ваши города, то вам же будет хуже. Говорите своему президенту, чтобы он нашел выход из ситуации. Война не заканчивается без переговоров», – сказал Кадыров.

Он опроверг слухи о жертвах среди чеченцев на Украине.

«Я вам официально заявляю, что у нас нет потерь, ни одного раненого человека, ни одной царапины. Ни один человек не заболел даже насморком. Наши бойцы национальной гвардии забрали оперативную бригаду ВСУ. Там очень много бронетехники, боеприпасов, оружия. Были боестолкновения, но хвала Всевышнему, без потерь. Мы забрали этот объект, а бригаду отпустили. Когда я увидел количество оружия там, я удивился», – отметил Кадыров.

Он пригрозил тем чеченцам, которые сбежали из Чечни и теперь воюют на украинской стороне. Кадыров считает, что их основная цель – ограбить украинцев.

«У нас с вами религиозные счеты. Вы отступники. Мы вас будем уничтожать, где бы вы ни находились. Мы против тех, кто убивал нас и хотят убивать. Наша позиция – это безопасность нашего народа. Мы не хотим, чтобы через Украину напали на Россию», – сказал Кадыров.