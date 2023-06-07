Каховскую ГЭС рано хоронить – через 10 дней станет ясно, можно ли восстановить станцию

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Степень разрушения плотины Каховской ГЭС можно будет оценить через 10-15 дней, когда сойдет основной поток воды. Сейчас речь идет о разрушении ее верхней части, и весь вопрос в целостности затворов турбин гидроэлектростанции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт в области водоснабжения и водоотведения Анатолий Копачевский в эфире «Радио Крым» отметил, что, помимо водоснабжения Каховская ГЭС, плотина давала электроэнергию для работы гидроузла и стабильной энергоподачи в населенные пункты.

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«Первый вопрос, на который дадут ответ эксперты позднее, когда сойдёт вода, сможет ли продолжать свою работу сама Каховская ГЭС. Соответственно, будет ли доступна генерация этой электроэнергии для жителей, которые это электроэнергией пользовались раньше, – подчеркнул он.

– Второй вопрос, который нас касается, это непосредственно те повреждения и последствия, которые возникли ниже разрушенной части плотины. Но на этот вопрос мы сейчас ответить не можем, поскольку нет соответствующих оценок. И получить можно будет спустя 10-15 дней, когда сойдёт вода».

По словам специалиста, объем воды в Каховском водохранилище настолько большой, что спрогнозировать окончательный спад невозможно.

«Надо понимать, что Каховское водохранилище – это колоссальный, очень большой водоем. Не сопоставить с никаким крымским водохранилищем, даже всем вместе взятым. Его рабочий объём порядка 6 кубических километров, то есть порядка 6 миллиардов кубометров, в то время как объем всех крымских водохранилищ где-то порядка 400-450 миллионов кубометров. И это не полный объем Каховского водохранилища, речь идёт о рабочем объёме, соответственно объём воды колоссальный. Но, поскольку мы видим, что сброс идёт очень большой, уровень будет стремительно падать, но в какой-то момент сброс прекратится, и вода сойдет по руслу реки Днепр в Чёрное море. Тогда можно будет оценить разрушения».

Экс-нардеп Украины Олег Царев в своем телеграм-канале разместил схемы устройства Каховской ГЭС, взятые из книги. На их основании выпускник Московского инженерно-физического института делает выводы о двух вариантах степени разрушения Каховской ГЭС:

1) Затворы турбин опущены и сохранились. Тогда вода упадет до уровня, чуть выше тела плотины (21 метр в абсолютных отметках), и будет спокойно переливаться через него;

2) затворы турбин были подняты или разрушены. Тогда вода может опуститься вплоть до уровня основания дамбы.

«Для нас наилучшим развитием ситуации будет, если затворы опущены, и основание дамбы устоит. В этом случае уровень воды будет достаточным, чтобы сохранять некое препятствие на пути разлива остатков Каховского моря, которое будет защищать левый берег и ЗАЭС. Это будет лучше для АЭС, потому что подача воды из Днепра для охлаждения блоков будет происходить легче, а расстояние меньше. Также это позволит сохранить достаточный уровень воды на Днепре, чтобы хотя бы часть Северо-Крымского канала наполнялась водой», – отмечает Царёв.