Карасёв опроверг главный антироссийский миф США по Украине

18.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Граждане Украины сегодня уже не воспринимают войну на Донбассе как что-то, ради чего стоит идти на жертвы. Конфликт не укрепил нацию, как это происходило в других странах.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть страны, для которых война создает, укрепляет нацию и мобилизует народ. Люди готовы идти на жертвы, терпеть для того, чтобы выиграть праведный исторический бой. Война строит государство, государство строит войну.

У нас война не мобилизовала людей, поэтому Порошенко проиграл выборы. Война не мобилизует. Многие считают, что это – не та война, ради которой надо жертвовать. «Олигархи не воюют, они торгуют, а почему мы должны воевать?» – пересказал Карасев логику населения.

Напомним, что бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер ранее неоднократно заявлял, что конфликт на Донбассе сплотил украинских граждан против России.

«Что мы видели за последние несколько лет – это то, что Украина стала сильнее, более объединенной, более устойчивой, более демократичной, более реформированной, более прозападной, более антироссийской. Но ни одна из этих черт не идет в российском направлении. Россия продолжает эту войну и проигрывает», – уверял Волкер.