Хоть стой, хоть падай: Майданщик Мустафа взялся за перевооружение ВСУ

23.10.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине завершаются испытания нового миномета, который построен на базе скандального «Молота», унесшего жизни нескольких украинских солдат и забракованного минобороны страны.

Об этом в эфире радио «Новое время» сообщил замдиректора госконцерна «Укроборонпром», бывший журналист-майданщик Мустафа Найем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Найема, миномет разработан киевским заводом «Маяк» и может поступить в войска уже к следующему году.

«По минометам, я думаю, что у нас будет большая новость уже, может быть до конца этого-следующего года. Я очень надеюсь, что будет уже поставлена на вооружение новая модель миномета, который сейчас проходит последние стадии испытаний. Это новость, потому что мы пока об этом не говорили. Я надеюсь, что он полностью учтет все недочеты, которые были раньше.

Кстати, документация на этот миномет была похищена частной компанией, которая тоже пыталась поставить на вооружение, но пока что не стоит – будем ждать, как решится ситуация с министерством обороны. Я надеюсь, что на следующий год мы встанем уже в государственный оборонный заказ…

По миномету есть вопрос – вы знаете, что была трагическая история с минометом «Молот». Это новая модель, то есть переделанная модель, и она будет называться иначе, но это, я думаю, нужно дать право назвать самому заводу, конструкторам и работникам», – заявил Найем.

Ранее сообщалось, что с 2016 года в ВСУ произошло более сотни разрывов минометов «Молот», в результате чего погибли более 80 украинских боевиков.

Это признавал один из основателей нацбата «Азов» Андрей Билецкий. Он заявлял, что за год от взрыва некачественных украинских минометов «Молот» погибли уже десятки украинских военнослужащих, но командование ВСУ эти случаи списывает на «вражеские обстрелы».

Аналогичные данные озвучивал и экс-депутат Верховной рады Тарас Пастух.

Однако один из главных лоббистов производства «Молота» Сергей Пашинский, будучи главой комитета Верховной рады по обороне, заявлял, что критика минометов – происки ФСБ.