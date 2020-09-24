Хвалёная белорусская продукция нигде, кроме России, не нужна – политолог

24.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Экономика Белоруссии неэффективна, а продукция, которую выпускает промышленность страны, не найдет себе никакого другого массового рынка, кроме российского.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил политолог Богдан Безпалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что рынки США и Евросоюза закрыты для белорусской продукции.

«Модель экономики неэффективна, потому что даже статистика белорусская показывает, что, вроде бы, экономика растет, но не учитывает, что большая часть продукции идет на склад. Она не учитывает, что часть продукции неконкурентоспособна по соотношению цена/качество, она не учитывает того, что нет рынков сбыта, за исключением одного большого нашего, российского.

Есть, конечно, возможности где-то продавать, но не настолько, чтобы могла выжить вся отрасль. По большому счету, Белоруссия могла бы эффективно продавать за рубеж нефтепродукты, но опять же, из российской нефти. И калийные удобрения. Ну, еще «Гродно Азот» – вот, собственно, действительно стоящие предприятия белорусской промышленности.

Все остальное работает, в основном, на российский рынок. На европейском рынке оно никому не нужно. Ни молоко, ни трактора, ни БелАзы, ни МАЗы, ни все остальное. На европейском, американском рынках все ниши уже давным-давно заняты», – заключил Безпалько.