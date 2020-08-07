Хватит очаровываться Лукашенко – крымский политолог

07.08.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Своими заявлениями в адрес России президент Белоруссии Александр Лукашенко окончательно лишает себя поддержки россиян. Поэтому МИД РФ должен кардинально пересмотреть свою политику в отношении соседней республики, поскольку эти высказывания не могут оставаться безнаказанными.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Сергей Киселев, комментируя недавнее интервью Лукашенко скандально известному своими антироссийскими выпадами киевскому журналисту Дмитрию Гордону.

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«Ну как можно оценивать слова человека, который говорит об убийствах? Человек, которого искренне уважали миллионы россиян, докатился в своей безумной борьбе за власть до таких заявлений. Как к этому можно относиться? Крайне негативно. Если кто-то был очарован личностью Лукашенко, у него есть хороший повод задуматься о том, что не надо личностями политиков очаровываться. А если кто-то реально смотрит, то в принципе, моя точка зрения, что что-то надо поправить внутри российского МИДа по выработке стратегии в отношении к странам СНГ.

Где-то очень серьезные недоработки, раз мы допускаем совершенно безнаказанно такие заявления в адрес России. Россия не заслужила подобного отношения, прежде всего, со стороны Белоруссии. А уж крымчане – тем более», – заявил Киселев.

Напомним, в интервью Гордону Лукашенко отчитал украинское руководство за то, что в 2014 году во время «Русской весны» официальный Киев не стал устраивать противостояние в Крыму, фактически бескровно отдав полуостров в состав России.