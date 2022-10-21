Киев осознал пределы возможностей: время начало работать против Украины.

21.10.2022  10:59 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина торопится перейти в наступление, поскольку понимает: скоро ее перевес в живой силе закончится.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит Сооснователь и редактор проекта «Ватфор» Серегй Полетаев.

Украина торопится перейти в наступление, поскольку понимает: скоро ее перевес в живой силе закончится....

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«Украине нужно торопиться: время работает против нее. По мере прибытия на фронт мобилизованных из России закончится численный перевес ВСУ, и тактика прорыва лёгкими отрядами перестанет действовать. Кроме того, уже в ноябре сойдет последняя «зеленка», выпадет снег, войска станут более уязвимы с воздуха», – пишет Полетаев на сайте журнала «Россия в глобальной политике».

Он прогнозирует, что Россия продолжит удары по инфраструктуре, одновременно укрепляя фронт.

«Ближайшая задача – отразить наступление ВСУ, нанося максимальный урон в обороне. Также объявлено о создании в Белоруссии совместной российско-белорусской группировки», – продолжает эксперт.

Он считает, что вряд эта группировка пойдет в наступление, скорее всего она предназначена для оттягивания как можно большего количества украинских сил с фронта для ответного прикрытия границы.

«Похоже, Киев хорошо понимает пределы своих возможностей, поэтому в последние дни появилась информация о новых волнах мобилизации на Украине. Придётся ли России отвечать тем же или нам хватит первой осенней волны, станет понятно в ближайшие месяцы», – резюмирует Полетаев.

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