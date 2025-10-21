Киевский дипломат потребовал от ЕС применить силу против Венгрии
Руководство Евросоюза должно применить силу против руководства Венгрии, а если потребуется, то и против всей страны.
Об этом на канале «Прямой» заявил бывший постпред Киева при ООН, экс-посол Украины в России и США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы много говорим о мире через силу. Я хочу увидеть эту силу Евросоюза, или руководства ЕС – по отношению к Венгрии, и лично пану Орбану», – сказал Ельченко.
«Потому что не понимаю, сколько ещё в Брюсселе могут терпеть это издевательство венгерского лидера над позицией ЕС. Фактически, он игнорирует общую внешнюю политику ЕС. Да и не только внешнюю.
Этот вопрос не касается войны на Украине. Но, тем не менее, хотелось бы скорей увидеть действия ЕС по отношению к Венгрии и её руководству», – причитал укро-дипломат.