Киевский дипломат потребовал от ЕС применить силу против Венгрии

Вадим Москаленко.  
21.10.2025 21:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 140
 
Венгрия, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Руководство Евросоюза должно применить силу против руководства Венгрии, а если потребуется, то и против всей страны.

Об этом на канале «Прямой» заявил бывший постпред Киева при ООН, экс-посол Украины в России и США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы много говорим о мире через силу. Я хочу увидеть эту силу Евросоюза, или руководства ЕС – по отношению к Венгрии, и лично пану Орбану», – сказал Ельченко.

«Потому что не понимаю, сколько ещё в Брюсселе могут терпеть это издевательство венгерского лидера над позицией ЕС. Фактически, он игнорирует общую внешнюю политику ЕС. Да и не только внешнюю.

Этот вопрос не касается войны на Украине. Но, тем не менее, хотелось бы скорей увидеть действия ЕС по отношению к Венгрии и её руководству», – причитал укро-дипломат.

