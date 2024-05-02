Китайские дроны для Украины рассорили Британию и США

Илья Иванов.  
02.05.2024 15:37
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, США, Украина


Великобритания открыта для идеи поставок компонентов дронов китайского производства на Украину. Об этом пишет специализирующееся на оборонной тематике издание Defense One.

Как отмечается в публикации, эта идея отражает украинский прагматизм, но противоречит политике США.

Великобритания открыта для идеи поставок компонентов дронов китайского производства на Украину. Об этом пишет...

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«Нас меньше беспокоят… китайские комплектующие в дронах», – заявил британский чиновник журналистам на условиях анонимности для обсуждения деликатных тем.

В феврале Великобритания и Латвия  объявили, что потратят 252 миллиона долларов на закупку FPV-дронов для Украины, которая, как и ее российские противники, широко использует их в качестве импровизированных управляемых боеприпасов.

Готовность Великобритании покупать китайские компоненты для украинских дронов контрастирует с политикой США, которые ограничили комплектацию своих собственных беспилотников западными системами, в основном произведенными в США, из белого списка Пентагона.

Синий список БПЛА, составленный Отделом оборонных инноваций Пентагона, направлен на то, чтобы американские вооруженные силы использовали дроны, которые поддерживают промышленность США, стимулируют американские инновации и не отправляют данные обратно в Китай.

«Но, по крайней мере, некоторые дроны из «голубого списка» плохо справились с российской радиоэлектронной борьбой. Это вряд ли уникально для американского оборудования; Многие китайские беспилотники, купленные Украиной на коммерческой основе, также  регулярно сбиваются российскими средствами РЭБ», – говорится в публикации.

Однако американские дроны стоят в три-пять раз дороже, чем сопоставимые китайские модели, сообщил Defense One по электронной почте представитель отдела оборонных инноваций Пентагона.

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