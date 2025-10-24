«Компромиссы для Украины будут хуже, чем для Путина» – депутат-тимошенковец
Мирные договорённости будут гораздо хуже того, что предлагалось Киеву в 2022 году в Стамбуле, и просроченный Владимир Зеленский уже ни на что не сможет повлиять.
Об этом говорили участники эфира на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук, фантазируя на тему, если США и Китай договорятся о какой-то модели мира на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы должны понимать, что компромиссы будут. И они будут для Украины, может, хуже, чем для Путина», – трепался член комитета Рады по нацбезопасности, депутат «Батькивщины» Вадим Ивченко.
Мосейчук прямо спросила, какой сценарий считается самым худшим.
«В сравнении с чем? С 1991 годом? Он точно будет самым худшим. Сравнивая со «Стамбулом» 2022 года? Он точно будет хуже», – ответил политконсультант Александр Харебин.
Пропагандистка выразила надежду, что за плечами Зеленского «очень много поломанных замыслов не в нашу пользу».
«Мне кажется, здесь он уже не будет никакой скрипки играть. Фактически, если договорятся две сверхдержавы, дальше будут тихонько договариваться – Трамп с европейскими лидерами [Си – с Россией], и там фактически с Зеленским будут общаться, но он будет поставлен в ситуацию, когда или так, или не будет даже европейской помощи.
Без европейской поддержки – это полный проигрыш, мы понимаем», – возразил депутат-тимошенковец.
