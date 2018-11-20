Конкурент Аэрофлота решил хайпануть на скандале с блогером-майданщиком

20.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Входящая в ТОП-5 авиакомпаний России по объему пассажиропотока Utair решила заработать «очки» на фоне скандала между «Аэрофлотом» и известным блогером Дмитрием Алешковским.

Так, авиакомпания подарила Алешковскому «золотую» бонусную карту взамен той, что «Аэрофлот» отобрал у блогера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом блогер сообщил на своей странице в соцсети.

«Приятно, а! Проснулся, а мне Utair Avia подарили золотую карту лояльности, вместо той, что у меня отнял Aeroflot. Спасибо за поддержку и подарок, друзья. Встретимся на борту», – написал Алешковский.

Напомним, он опубликовал скан-копию приказа гендиректора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева, которым тот запретил пользоваться в офисах компании мобильными телефонами, способными вести фото и видеосъемку. За это авиакомпания лишила блогера и его супругу заработанных баллов по бонусной программе.

Ранее Алешковский посетил постмайданный Киев и заявил, что увидел там не «фашистов» и бандеровцев, а «прекрасных и добродушных людей», а также сказал, что Украину уничтожает российское руководство, а не народ России, который он охарактеризовал как “полностью зазомбированный”.