«Красавцы, захватили танки ВСУ». Опубликован убойный компромат на Зеленского, хвалившего ДНР

02.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Появились аудиозаписи пресс-конференции 2014 года в Донецке, на которой Владимир Зеленский хвалил ополченцев Донбасса, поддерживал русский язык и заверял, что не достоин становиться президентом.

Соответствующие аудиозаписи опубликовал в своём Telegram-канале историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Добрые люди скинули аудио пресс-конференции Зеленского в апреле 2014 года в Донецке. Дам по очереди три фрагмента оттуда. Чтобы все услышали и убедились, что газетные статьи по этому поводу – не фейк», – написал он.

На первой аудиозаписи Зеленскому рассказывают, как ополченцы Донбасса захватили украинские танки.

«Красавцы, захватили танки (смеётся). А зачем они это сделали? Они просто защищались? Молодцы, молодцы», – сказал будущий президент.

После чего Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы все говорили на русском языке.

«Вы понимаете, что мы не можем быть против русского народа, потому что это один и тот же народ», – добавил он.

Затем, отвечая на вопрос журналиста о том, что у Владимира Зеленского популярность выше, чем у всех кандидатов в президенты того времени вместе взятых, будущий глава государства заверил, что не собирается возглавлять Украину.

«Я не из тех товарищей, которые говорят: «Ну если вы меня попросите, я пойду в политику». Я не считаю, что достоин этой чести, и не считаю, что настолько мудр, что могу занимать такую должность. Я думаю, что эта страна заслуживает серьёзную кандидатуру», – резюмировал Зеленский.