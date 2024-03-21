Красносельский призвал Молдову ликвидировать правовые последствия пакта Молотова-Риббентропа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Приднестровья Вадим Красносельский призвал власти Молдовы признать ПМР. Он в очередной раз напомнил, что признав в 1991 году ничтожным пакт Молотова-Риббентропа, Кишинев тем самым поставила точку в истории Молдавской ССР, которая была создана в 1940 году на основе Приднестровья.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый Приднестровский», – передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Они умудрились выйти не только из Советского Союза, но и из Молдавской ССР. Вопрос хочу задать должностным лицам Республики Молдова: вы признаете Декларацию о независимости своего государства? Да или нет? Если да, то ликвидируйте правовые последствия пакта Молотова-Риббентропа и незаконное создание – с ваших слов – Молдавской ССР. Признавайте Приднестровье. Другого выхода нет. Все остальные законы о так называемых статусах левобережья противоречат вашей декларации о независимости. Ни о каких автономиях речи быть не может. Вы должны отказаться от этих территорий. Эта ваша обязанность в соответствии с Декларацией о независимости. Развалили Молдавскую ССР, создали два субъекта. По сути дела, это и был акт сепаратизма», – сказал Красносельский.

Он обратился к молдавскому народу.

«Мы – не сепаратисты, мы – нормальный сосед, который хочет мира, созидания, хочет стабильности – и у вас, в соседнем государстве. Вы – соседнее государство. Мы отдельные субъекты. Это продукты Декларации независимости Молдовы. Так получилось. Проживают разные народы. У вас бессарабские румыны, как написано в ваших документах. К сожалению, так. У нас – приднестровский многонациональный народ, состоящий из 72 народностей и национальностей. Это надо учитывать», – резюмировал глава ПМР.