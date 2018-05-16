16.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Крым, Россия, Строительство, США

Крымский мост не позволит американскому флоту подойти к берегам Белоруссии


Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла сегодня на брифинге в Керчи заявление Годепартамента США о том, что Крымский мост помешает судоходству.

«Какому судоходству? Я долго думала, звонила экспертам, смотрела карту, а потом поняла, о чем заявили коллеги по Госдепартаменту. Этот мост может помешать проходу Шестого флота США, который будет переброшен, по словам Госдепартамента, сказанным несколько лет назад, «к берегам Белоруссии». Этому он может действительно помешать», – сказала Захарова.

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Она вспомнила о том, что ранее «Нью-Йорк Таймс» писала о нереализуемости проекта строительства Крымского моста, а «Атлантический совет» предсказывал, что мост развалится в любой момент.

«Тонны фейков, фотоколлажей, инсинуаций, вбросов в отношении Крымского моста. Я хочу предупредить вас, что и в дальнейшем этого будет немало», – подчеркнула представитель МИД РФ.

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