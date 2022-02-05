Лукашенко назвал «мелочью» и «пылинкой» массовый арест граждан России

05.02.2022  23:28 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает «мелочью» и «пылинкой» инцидент с арестом 33 россиян под Минском в июле 2022 года.

Об этом он заявил в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает «мелочью» и «пылинкой» инцидент с арестом 33 россиян под...

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«И мы обвиняли, и я обвинял… Это что, повод для того, чтоб тревожиться в России? Это мелочь в наших отношениях. Для меня в наших отношениях с Россией это была пылинка. Что, из-за этого мы драку должны были начать? Никогда. И я это понимаю, и президент России. Это не тот случай, чтобы нам в клинче сойтись», – сказал Лукашенко.

По его словам, сначала он «абсолютно» поверил в версию о том, что россияне прибыли в Белоруссию, чтобы дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами, и был «очень обижен» на Россию. Лукашенко по горячим следам несколько раз звонил президенту РФ Владимиру Путину и предъявлял претензии.

«Он не просто сказал. Придет время, расскажу, как все было… Когда мы задержали этих ребят, полностью материалы ФСБ передали, с Путиным был жесткий разговор. Тогда нам россияне не сказали, что там «крот» какой-то был. Это начали расследовать. Я с Путиным трижды на эту тему говорил. Он говорит: «подожди, сейчас мы расследуем и увидим, откуда ноги растут». И это только через неделю, через несколько дней только выяснилось», – сказал Лукашенко.

Напомним, 33-х россиян, среди которых были бывшие ополченцы Донбасса, выманили якобы на работу за рубежом спецслужбы Украины, намереваясь посадить их самолет во время пролета над Одессой и арестовать. Летели чоповцы через Минск. Там в дело вмешался белорусский КГБ и арестовал россиян, обвинив в подготовке провокаций перед президентскими выборами. В камерах к ним применялись пытки.

Лукашенко только недавно перестал  называть незаконно задержанных россиян «вагнеровцами» и принял версию инцидента как украинской провокации, которую с самого начала озвучивали российские СМИ.

Ранее Лукашенко заявлял, чоповцы представляли российские спецслужбы и выгораживал президента Украины Владимира Зеленского, офис которого украинская оппозиция и скандальное «расследовательское» бюро «Белингкэт» обвиняли в «сливе» деталей операции белорусским спецслужбам.

В пересказе белорусского президента, его сын Виктор помогал россиянам, а они плакали и просили разрешения вернуться, хотя на самом деле Лукашенко-младший был вынужден извиняться за незаконное задержание, санкцию на которую выдал его отец.



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