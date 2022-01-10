Лукашенко назвал следующую страну, которой угрожают беспорядки

10.01.2022  15:10 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Средняя Азия, Узбекистан


У организаторов протестов в Казахстане и Белоруссии наблюдается «общий почерк».

Об этом на онлайн-саммите глав государств-членов ОДКБ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У организаторов протестов в Казахстане и Белоруссии наблюдается «общий почерк». Об этом на онлайн-саммите...

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«Внешние причины у нас были явно видны, в Казахстане – не очень, но уверен, что в результате расследования мы придем в ту же точку.   Надо понимать, что только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Этот урок, который мы извлекли из событий в Белоруссии», – сказал Лукашенко.

Он призвал коллег отслеживать ситуацию и действовать на упреждение. В качестве примера Батька привел формальный повод для протестов в Казахстане – повышение цен на природный газ, который, по мнению Лукашенко, «та девать некуда в этом Казахстане»

Белорусский лидер считает, что негативные тенденции в постсоветских республиках невозможно решить в рамках одной страны. Следующей «горячей точкой» он назвал Узбекистан.

«Как нам видится (я абсолютно в этом убежден), что самые близкие народы Казахстана и Кыргызстана должны вместе попытаться должны вместе попытаться решить тяжелые проблемы, которые остались в наследство и которые созданы уже нами в постсоветский период.

Уроки, о которых много говорили, должны извлечь, простите за это, прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды брошены, в том числе, и на Узбекистан.

Стоит поговорить о Таджикистане. Президент Таджикистана нас уже годами просит об оказании материальной поддержки, прежде всего, военной техникой. Нам надо это сделать, чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном», — сказал Лукашенко.

Он призвал коллег не оглядываться на Запад при использовании миротворческого потенциала ОДКБ.

«Не надо излишне стесняться в этом плане, озираясь на некий Запад и Америку. Будем смотреть резко по сторонам – свернем шею. Нужно заниматься своими вопросами и видеть собственную безопасность. Когда у них возникают малейшие проблемы, они не думают о демократии и не оглядываются на нас, а действуют сообразно собственным интересам. Нам тоже надо это учесть. Вот жестко поступили – результат виден», – сказал Лукашенко.



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