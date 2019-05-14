Лукашенко не полетел в Брюссель из-за конфликта с Литвой

14.05.2019, Минск, Елена Острякова

Подписание соглашения между Евросоюзом и Белоруссией о приоритетах сотрудничества тормозится из-за позиции Литвы, которая блокирует это решения, чтобы создать негативный фон вокруг строительства Белорусской АЭС.

Об этом на конференции в Брюсселе, посвященной 10-летию «Восточного партнерства», заявил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан.

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«Сейчас мы обсуждаем со странами-партнерами, как решить проблему, которая возникла между Литвой и Беларусью. Но мы также понимаем, что приоритеты партнерства — это то, что интересует всех, и я надеюсь, что общее решение будет найдено», – заявил Хан.

Как дал понять министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей именно из-за этого в Брюссель не приехал Александр Лукашенко.

«Придет время, приедет и президент. Пока в развитии наших отношений сохраняются какие-то ограничения. Мы не видим, чтобы в рамках нынешних мероприятий мы бы получили стопроцентную отдачу. Визит президента должен быть максимально результативным, максимально насыщенным», – сказал Макей.

Заключение соглашения по приоритетам сотрудничества между ЕС и Белоруссией – это юридический документ, регулирующий, например, финансовую помощь для Минска по программам Евросоюза. Белорусское руководство может быть заинтересовано в получении таких траншей, учитывая споры с Москвой по условиям поставок энергоресурсов. Документ должен был утвержден еще в 2017 году.

Литва критикует проект Белорусской АЭС, которая строится при поддержке России вблизи города Островец Гродненской области. Станция будет запущена осенью этого года.

Официально литовские власти объясняют свою отрицательную позицию соображениями безопасности.

Однако МАГАТЭ дало положительное заключение по БелАЭС.

На самом деле литовский бойкот объясняется тем, что финансовую и техническую поддержку проекту оказывает Россия: она выделила кредит на строительство, направила специалистов и готова утилизировать отработанное топливо.