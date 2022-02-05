Лукашенко о действиях силовиков на Беломайдане: Извиняться не за что

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В первые дни Беломайдана в центре временного содержания на улице Окрестина силовые действия применялось только к тем задержанным, которые бросались на сотрудников центра.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В Окрестина работали 34 человека, а задержано было после их блицкрига под 2 тысячи. Там были бывшие урки. А когда бывший урка попадает в подобное учреждение, а напротив менты, вы знаете их взаимоотношения. Они не воспринимают и ненавидят их. Когда они туда попали все обколотые и пропитые, они рванули на этих ребят, которые в ИВС работают. Какая должна быть реакция? Как 34 человека могли изнасиловать и избить 2 тысячи? Да, те, кто полезли на милицию, получили по мордасам сильно. А как иначе? А потом пошли фейки. Лицо сняли, попу сняли, намазали-накрасили», – сказал Лукашенко.

Он считает информационную шумиху в мировых СМИ вокруг происходившего на Окрестина своим поражением и осуждает тогдашнего министра внутренних дел Юрия Караева за то, что он извинился за превышение полномочий своими подчиненными.

«Это единственный момент, где они, наверное, нас переиграли. «Насилие, насилие», фотографии везде, лицо разбитое, кровь течет – бычья кровь. Кругом были фейки, кроме того, что по мордасам там кто-то получил. Надо было кровь показать. Они нас переиграли с этим насилием. Многие люди думали: Боже мой, все побито-разбито, попа синяя. Это потом разобрались. И министр извиняться начал. Это со мной не было согласовано. Извиняться было не за что. Не надо было им потворствовать, иначе было бы, как в Казахстане», – сказал Лукашенко.

В октябре 2020 года Караев был снят с должности.