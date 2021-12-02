Лукашенко отказался от российского рубля в качестве единой интеграционной валюты

02.12.2021  21:57 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика


Единая валюта России и Белоруссии появится, если ее эмиссионный центр будет независимым, «как в Евросоюзе». Пока страны к этому не готовы.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Единая валюта России и Белоруссии появится, если ее эмиссионный центр будет независимым, «как в...

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«К единой валюте надо прийти степ бай степ. Российский рубль все хотят как единую валюту, хотя мы когда с Ельциным подписывали соглашение, мы имели в виду, что это не белорусский и не российский будет рубль, а некая третья валюта.

Но поскольку у вас рубль, у нас рубль, зачем нам выдумывать и называть ее талером. Да, это будет рубль. Второй вопрос – эмиссионный центр. Давайте сделаем, как в Евросоюзе. Он должен быть независимым, а не российский. Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем – будем решать», – заключил Лукашенко.

При этом он добавил, что никаких пределов у интеграции России и Белоруссии нет.

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